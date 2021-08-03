民眾黨呼籲政府先紓困再振興，希望政府放寬紓困標準及對象。（圖／姚志平攝）

出席民眾黨立法院黨團「餐飲業難度疫情寒冬，政府先紓困再振興」記者會的喵匠連鎖餐廳負責人蕭銘辰，在頭髮上刻著「活下去」的字樣。（姚志平攝）

本土疫情爆發以來，百工百業受到衝擊，但申請紓困門檻高，甚至有銀行雨天收傘，不僅不願意再核貸給業者，還要求連本帶利償還去年的借款，讓業者叫苦連天，直呼快撐不下去。民眾黨立委蔡壁如痛批，政府無視很多商家仍需要紓困，一天到晚喊著要發振興券，現在當務之急應該紓困優先，呼籲政府優先放寬紓困標準及擴大對象。

蔡壁如指出，現在政府像是活在平行時空，商家鄭再咬牙苦撐之劑，政府竟整天喊著要發振興券，連紓困的政策與配套都沒做好，難道只為美化數字，呼籲政府應該先紓困再振興，首先放寬紓困標準，同時提高貸款額度跟簡化流程，協助店家度過疫情寒冬。

台灣連鎖加盟促進協會常務理事林致兵表示，這波疫情因實施三級警戒餐飲不得開放內用，餐飲服務業首當其衝，許多餐飲商家不堪虧損紛紛倒閉，對於仍可存活的商家，雖政府有提供企業紓困方案與薪資補貼，但門檻和流程繁雜，無法真正協助餐飲業度過眼前難關。

林致兵進一步表示，很多店家向政府申請紓困方案，結果都吃閉門羹，尤其是貸款部分，信保額度只有3000萬元，很多業者去年申貸過，今年要再申貸就碰壁，不僅銀行端不借錢，還要求連本帶利還錢，希望政府可以把信保額度提高，並把紓困方案標準再放寬。

針對政府規畫發放振興券，林致兵說，推動振興券是正確方向，但應該先紓困再振興，否則現在雖然防疫警戒降至二級，並開放餐飲業內用，但短期內很難建立消費者信心，並建議未來發放振興券，通路應該實體店面為主，才能發揮刺激消費的效果。

民眾黨團總召邱臣遠表示，央行在6月23日宣布提高小規模營業額申貸金額，由50萬元提高至100萬元，且申貸次數不限1次，但開辦至今核准戶數僅增加13557戶，核准金額增加7億多萬元，小規模商家可能根本撐不到新一波的振興措施。

邱臣遠建議，金管會應檢視去年「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」的辦理成效，研議並評估延續相關方案的可能性；並針對不同銀行存在不同的授信障礙，應研議「疫情下授信評等標準」，以供各金融行庫參考。