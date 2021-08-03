連165反詐騙專線也敢騙 中市警及時阻詐8萬元

「你有一筆1萬5000元的電話費未繳納」，接到詐騙電話的民眾一頭霧水，但詐騙集團還偽裝成客服人員，「貼心地」幫其轉接165反詐騙專線，讓民眾信以為真，急去銀行欲匯款8萬元，卻對於行員詢問匯款目的支吾其詞，銀行行員發覺有異，便通知警方前來協助，成功阻止詐騙集團騙取婦人辛苦錢。

台中市警察局第六分局協和派出所日前接獲轄內銀行報案，1名婦人欲匯款8萬元，卻對於行員詢問匯款目的支吾其詞，銀行行員發覺有異，便通知警方前來協助，成功阻止詐騙集團騙取婦人辛苦錢。

這名60歲廖姓女子至銀行欲匯款8萬元，正當行員詢問其匯款目的時，廖女說不清楚錢要匯往何處，後來佯稱是要匯款給自己表妹，行員驚覺有異，於是向警方求助。

在警員莊子誠、李佳縉耐心地詢問下，廖女才娓娓道出經過，說她一早接獲自稱中華電信的客服人員來電，告知有一筆1萬5000元之電話費未繳納，但廖女並未申辦該門號。

正當她一頭霧水時，詐騙集團偽裝的客服人員立即「貼心地」幫其轉接165反詐騙專線，該假冒165反詐騙專線人員的犯嫌，謊騙廖女的身分遭人冒用去申辦門號，廖女的帳戶可能會被凍結，需匯款方可免除。

廖女情急之下，匆忙至銀行欲匯款，好在行員機警，聯繫警方一同戳破這個謊言，成功阻詐。

警方提醒，民眾若接獲任何要求至ATM操作或銀行匯款之電話，應小心查證，於查證過程中，勿直接回撥對方提供的電話，應自行查詢銀行或政府機關之電話後回撥。

另外，檢警人員及165反詐騙專線皆不會請民眾匯款或要求民眾將存簿、印章取至指定地點，遇有類似要求時，民眾謹記「一聽、二掛、三查證」並提高警覺，避免受騙上當。