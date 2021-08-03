政府推出的疫苗預約平台上線後問題層出不窮，民眾黨立委高虹安今天召開記者會，痛批衛福部迄今不願告知該平台的預算和採購程序，顯然又是「先上車，後補票」，要求政府不要拿「緊急」兩字一再規避監督，應回歸政府採購法，讓所有的採購都能確保品質。

從7月6日行政院推出「covid-19公費疫苗預約平台」上線已將近一個月，高虹安今天邀集軟體開發公司施先生、工程會處長羅天健舉行「先上車後補票，疫苗預約平台補了嗎？」記者會。

高虹安指出，她發函中央疫情指揮中心詢問該平台規劃及相關預算，至今已超過一個月，但對於預算來源、採購程序如何完成、招標程序是否符合採購法相關規定，指揮中心至今都未給予完整答覆。只是告訴她「不好意思，我們防疫很忙，所以到現在還沒有辦法回覆公文」。

她質疑，如果該平台一切合乎政府採購法程序，現在系統已經建置上線，為什麼相關的資訊不管是公開招標還是決標，政府電子採購網上都看不到任何標案？

高虹安指出，按照正常政府採購程序，要先做招標前的準備作業、上網公告，再就需要做決標，完成後才會進入到履約驗收跟結案。但疫苗預約平台在採購網上面都看不到，我們非常擔心，這個案子會不會又是「先上車後補票」，跳過採購程序直接交給特定廠商進行建置。

她痛批現在政府「完全不甩我們任何的監督」，目前採購的正當法源，像是傳染病防治法第51條，在傳染病發生時，可以緊急專案採購藥品跟器材，但疫苗預約平台算是藥品跟器材嗎？很明顯不是，所以傳染病防治法第51條根本就不適用。

再來如果是按照政府採購法第105條的特別採購，她說，政府在口罩預購系統就用過這招，她可以認同口罩當時是防疫重要物資，但疫苗採購去年底預算就已通過，行政院也在今年二月底告訴我們已經簽約完成，當時就知道接下來國人會有預約接種需求，到7月6日預約平台上線有四個多月時間，「你難道都沒有辦法完成採購程序嗎？」

高虹安嚴厲譴責政府，不能把所有的事情都扣上疫情的大帽子，跳過採購程序，讓台灣成為亂無章法、沒有財政紀律的國家，就連立法院的監督發函，都用一句「我們防疫很辛苦」來情緒勒索。根本吃了秤砣鐵了心，花人民納稅錢，卻不想要讓代表民意的國會來監督。

系統開發公司代表施先生則表示，做開發軟體最擔心的是業主的需求會開的不夠清楚，後面就可能產生使用不方便情況，屆時要一改再改，不僅會增加成本，系統的穩定度也會受到很大影響。要解決這樣的問題，就是要依照標案程序，由相關單位提出需求規格書，廠商再提出服務建議書去投標，由政府評選出最能符合建置需求的廠商，出來的系統完整度就會比較好。

高虹安強調，政府採購法不就是希望保證我們採購的品質都能夠良好？政府不能用「緊急」兩字，就讓我們犧牲採購程序沒辦法去監督的品質。

她期盼政府不要一直迴避問題，應直接公開說清楚，公費疫苗預約平台有沒有依照採購法去辦理？以及平台如何填補這些漏洞？這才是政府接下來該做的事情。