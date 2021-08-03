LME銅價7月下旬以來走揚，回到近1個多月高點，第一銅(2009)產品報價可望隨著回升，全年也受惠今年以來銅價勁揚，獲利可望比去年明顯成長。

受美元走弱、中國大陸以及西歐洪災重建需求等預期心理帶動，LME銅價7月下旬以來走揚，回到近1個多月高點，倫敦(LME)周一銅價下跌27.5美元，為每公噸9,700.5美元，仍在高檔。

LME銅價7月下旬以來自每噸9211美元快速走升，3個月期貨價回升至9800美元，重返6月中以來高點。第一銅公司表示，目前下游需求穩健，審慎樂觀看待短期銅價走升。

第一銅目前接單能見度約到10月，持續穩定，出貨量保持每月1200噸水準；公司今年出貨量預估15250噸，年增約25%。今年全年來看，今年銅價顯著高於去年，且第一銅出貨量看增，法人預估公司營收年增達雙位數，獲利將比去年倍數成長。

展望下半年銅價走勢，業界指出，由於國際大型礦商釋出增產訊息，供給面將轉趨寬鬆，且LME銅庫存自今年低點7.3萬噸大增至目前23萬噸水準，不過考量各國基建、汽車產業用銅需求持續提升，加上航運缺櫃、運輸成本高漲等因素，預期銅價格保持在9000美元以上水準。

第一銅第一季營收6.89億元，毛利率轉正為12.83%；營業淨利7332萬元，淨利4171萬元，每股淨利0.3元；上半年營收14.91億元，年增37.27%。