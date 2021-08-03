全台瘋奧運加上防疫宅在家，帶動中華電(2412)MOD、Hami Video轉播刷新歷史紀錄，奧運開打至今，新增付費用戶數近20萬戶，雙平台總計創下375萬人的奧運收視新里程碑，不僅如此，整體奧運廣告詢問度已超越上屆奧運的10倍，隨著奧運賽事持續進行，中華電OTT業務短期仍爆發成長動能，中華電也將挾此波奧運熱潮，帶動MOD營收獲利雙成長。

本屆東奧特殊比賽方式，不開放海外觀眾進場，觀賞的流量成長，加上中華電表現優異，更吸引台灣收視戶暴增，中華電表示，MOD、Hami Video在此波奧運轉收視播爆棚下，一舉刷新轉播收視紀錄，雙平台總計創下375萬人的奧運收視新里程碑。

中華電本次奧運轉播首創4K+VR，除既有的4K超高畫質外，中華電同步全球，以VR新技術打造全新世代收視方式，提供國內首次的奧運VR轉播，透過英特爾的True VR全景立體畫面，客戶可隨時切換視角(POV)，選擇喜愛的觀賽位置，話題性十足。

中華電這次隨辦隨看，用手機、平板、電腦、電視無縫追看賽事的中華電OTT平台Hami Video也成為國內最火熱的APP，在開賽第八天寫下驚人的史上新紀錄，總瀏覽量(page view)創下破2億的發燙成績，其中，日前戴資穎爭金的羽球女單之夜，單日最高流量(page view)更衝破2000萬次。

OTT產業為電信業積極發展的重中之重，中華電截至目前賽事期間也吸引大量客戶下載Hami Video APP，連續10天蟬聯App Store下載數第一名，奧運開打至今，新增付費用戶數近20萬戶，除了觀賞奧運賽事的運動館外，也一舉帶動影劇館訂閱成長1.3倍。

另外，隨著MOD、Hami Video流量連日創新高，沒有預先卡位的廣告主也在奧運進入第二週後，趕緊搶搭這波熱潮商機，有將近五成的廣告主在奧運開幕後向代理商詢問奧運廣告相關資訊，MOD、Hami Video整體廣告曝光量在第二個週末亦較首週狂飆超過3倍，手遊與精品廠商緊急追單的熱度前所未見，整體奧運廣告詢問度已超越上屆奧運的10倍。