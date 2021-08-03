投資人擔心Delta新冠變種病毒將導致經濟成長放緩，隔夜美股由升轉跌，但中概股表現不錯，周二香港股市以小漲0.2%開出，惟隨即受到科技股重挫拖累，恆生指數反轉直下，目前大跌447點或1.71%，報25788.45點，26000點大關得而復失。國企股跌近2%，報9152.10點。

恆生科技股指數大跌2.64%，成份股幾乎全軍覆沒，僅金蝶國際漲1.45%，平安好醫生漲0.34%和海爾智家漲2.36%。

手遊和網路股尤為疲弱，新東方在線跌逾5%，快手跌逾6%，美團跌5.6%，嗶哩嗶哩跌逾12%，網易跌逾13%。

中國《經濟參考報》發文痛批網路遊戲戕害未成年人，形同「精神鴉片」和「電子毒品」。此外，中國網信辦宣布將強化對網路上明星訊息和粉絲文化的整治與管理。

因旗下「王者榮耀」遭到點名，騰訊重挫9.6%。中手游股價暴跌20%。

信義光能上半年業績報喜，股價逆勢大漲逾8%，在藍籌中表現最佳。

匯豐控股在發布強勁的業績後遭數家券商調降目標價，目前股價下跌1.7%。