國民黨前主席朱立倫昨在臉書發表參選宣言，今天正式在媒體面前宣布參選黨魁。朱立倫強調，他希望帶領國民黨在2022年打勝仗，2024年推出最強候選人征戰，目標在一年內讓國民黨的支持度與認同度超越民進黨，明年六都至少要過半，除六都外的其餘縣市至少要過半。

因防疫久未在媒體前露面的朱立倫，一現身就立即和媒體拱手致意，他表示，「改變才有希望，國民黨一定要改變，重拾領導力才能團結國民黨」，痛批民進黨專斷獨裁、腐敗無能，從萊豬、防疫、疫苗到紓困，民眾都受不了，國民黨也有責任，目前做得遠遠不夠，他走訪基層有太多支持者希望國民黨要強起來。

朱立倫強調，身為國民黨的一份子，他責無旁貸，將義無反顧地站出來跟大家一起來努力，改變嚴峻現狀，面對即將到來的2022年地方選舉，他會拚勁全力，彙整所有力量讓國民黨在2022年打勝仗，2024年推出最強候選人，「全力以赴無私地讓國民黨重返執政」。

朱立倫指出，上任第一天就會籌組「選戰策略小組」，邀請有選戰經驗、有能力的人一同加入，他舉台北市為例，將邀請藍委蔣萬安、北市議員羅智強一同加入該小組推出最強候選人。

被問到是否與智庫副董事長連勝文達成結盟共識，朱立倫說，他跟非常多的前輩、有心改變國民黨的朋友聯繫，包括曾任新北市及高雄市副市長的前黨祕書長李四川、前黨副秘書長江政彥、前政院副祕書長黃敏恭等人，大家都用志工方式一起來努力改變國民黨，「我想不會只有這些人，還會有更多人加入」。