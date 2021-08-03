前年在高雄市國小擔任直排輪教練的張姓男子，對7名熱愛直排輪的男童、少男猥褻、性侵，還強拍裸照，一審依未滿14男子為性交等罪，將他判刑9年6月，二審考量被害家長希望男童成年前張男不宜出監等理由，加重改判10年6月，上訴後，最高法院駁回定讞。

2019年間，張男在高雄2所國小擔任直排輪教練，他向學生家長謊稱要帶學童去參加溜冰戶外活動等理由，把7歲至14歲的男童及少年，分別帶到汽車旅館、公園停車場等處，撫摸對方生殖器或磨蹭，還強迫對方口交，並用手機拍錄男童及少年裸露下體的影片。

一審高雄地方法院斥責張男利用其作為社團指導老師之身分，趁男童及少年正逢年少懵懂之時及對他之絕對信任，誘逼性交、猥褻或拍攝猥褻照片，嚴重影響男童及少年身心之正常發展，但考量他符合自要件、坦承犯行，判刑9年6月。

二審高雄高分院認為，張男有1件犯行不符合自首要件，且他雖然與部分被害人達成和解，但仍有部分男童家長不願原諒他，且希望法官量處男童成年前不宜出監之刑度，將張男改判刑10年6月，上訴後，最高法院駁回確定。