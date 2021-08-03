力挺台灣價值的團購企業家486先生，在8月2日迅速將台北展示中心大變身，門面掛上最夯東京奧運羽球男雙「麟洋配」奪金「賽末點」，吸引眾多網友前來朝聖。同仁更化身「486聖筊組」模仿王齊麟、李洋著名的「聖筊」姿勢，引起極大共鳴。貼文發出不到24小時，已有近萬名網友按讚、上百則留言直呼「超狂」、「這效率誇張的快啊」、「真的超In的啦」，還有多位網友私訊表示已特地經過拍照打卡。

此次東京奧運，台灣選手李洋、王齊麟在羽球男雙項目抱回金牌，最具戲劇張力的致勝關鍵是透過鷹眼系統判斷為「IN」的界內球，國人皆為這個賽末點的經典畫面而熱血沸騰。486先生立即將台北展示中心門前掛上「賽末點」布條，並貼文向東奧國手致敬！

有鑒於台北門市已掛上超經典奪金賽末點布條，眾多網友在臉書許願，希望台中、高雄展示中心也掛上布條以便前往拍照打卡，486先生從善如流，回應表示近日內就會將台中、高雄展示中心的「賽末點」布條完成，歡迎國人前往打卡留念。