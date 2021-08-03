野村證券指出，光學族群領頭羊大立光（3008）面臨三大利空衝擊，Android陣營智慧機規格升級速度慢、於蘋果市占流失、新冠肺炎疫情影響供應鏈，短期逆風難以消散，將投資評等降至「中立」，推測合理股價仍有3295元，並未砍到低於3000元大關。

過去一段時間以來，野村原本期待第三季強勁的蘋果iPhone量產、Android陣營智慧機升級高畫素或大尺寸感測器，可以提供大立光正面利多催化劑，但野村坦言，現在看起來，大立光營運下行風險不得不慎，因而降評並下修財務預期。

考量供應鏈第三季瓶頸未解決，以及Android陣營智慧機至2022年升級速度都緩慢，外資將大立光2021～2023年獲利下修2～9％，同期間每股純益144.47、156.88與160.77元，從中不難發現，大立光2021年每股純益恐比2020年衰退二成以上，就算2022、2023年反彈，獲利年增率也僅8.6與2.5％，外資保守之情溢於言表。

就近期營運前景觀之，大立光除了在iPhone市占分額持續面臨流失壓力，野村進一步發現，因越南新冠肺炎疫情肆虐，使當地相機模組生產出現瓶頸，大立光短期出貨面臨風險。因為絕大多數的iPhone供應商現已進入全力生產期，以支應新機種量產，短期間內很難轉移訂單或轉移生產基地，因此，新冠肺炎疫情影響的程度有多大、持續期間有多長，尚難精確評估。