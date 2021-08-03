免費快篩協助措施適用的演藝場館包括文化局演藝廳、桃園展演中心、中壢藝術館、光影文化館、龜山分館演藝廳、平鎮分館演藝廳、龍潭多功能展演中心。（桃園市政府文化局提供／陳夢茹桃園傳真）

全台疫情獲得控制，疫情警戒從7月27日調降為二級，桃園市政府文化局為協助表演團隊能更順利回到劇場演出，8月起提供需進出7大藝文場館表演團隊的演出人員免費快篩試劑。

據文化部表演場館防疫管理措施指引，觀眾入場需採取梅花座，且演出及工作人員均須全程佩戴口罩，如因演出需要無法佩戴者，則需出示快篩陰性證明、PCR陰性證明、或逾14天的疫苗接種紀錄，可3擇1。

市府文化局規畫，8月起提供所轄藝文場館演出團隊免費快篩試劑，讓團隊可在演出前提出申請，依規定於進場3日內進行篩檢。

文化局指出，這次免費快篩協助措施適用的演藝場館包括文化局演藝廳、桃園展演中心、中壢藝術館、光影文化館、龜山分館演藝廳、平鎮分館演藝廳、龍潭多功能展演中心，初估8至10月間7大場館演出約100檔，將提供約2500份快篩試劑。

文化局提醒，8月起會到上述7大場館演出的單位，可於演出活動10日前至文化局或所轄場館官方網站下載申請書及需受檢名冊向所轄場館提出申請，審核無誤後即通知表演團隊前往各演出場館領取，表演人員於演出前自行篩檢並註記日期，並演出排練進場時查驗。