今天在大聯盟場上洋基以1：7不敵金鶯，此戰洋基派出剛從天使換來的投手希尼(Andrew Heaney)先發，他狀況非常差，總計投4局被敲6安打失4分，更慘的是挨了4支全壘打，目前自責分率5.42，也吞下敗投，對他來說是個難堪的開始，因為本季他在天使同樣表現不佳，更被外界稱為「爆爆王」，因為非常容易挨轟。

這場比賽希尼成功撐完前面2局，洋基或許能證明這筆交易是對的，沒想到他在3、4局遭遇大亂流，接連被穆林斯(Cedric Mullins)、海斯(Austin Hays)、曼卡索(Ryan Mountcastle)、尤瑞亞斯(Ramón Urías)敲出陽春炮，就這樣失了4分黯然退場，此前希尼被外界稱為非常容易挨轟的投手，沒想到他真的「兌現」了！

而洋基補進瑞佐(Anthony Rizzo)和賈羅(Joey Gallo)算是不錯的補強，尤其是瑞佐在代表洋基上陣的首場比賽就開轟，不過今天並沒有突出表現，2打數無安打，但有為球隊跑回1分，賈羅則是3打數1安打，洋基全場僅敲出3支安打，另外2支是由托瑞斯(Gleyber Torres)和賈登納(Brett Gardner)打出。

在希尼下場後洋基換上羅里格茲(Joely Rodríguez)投球，他仍然無法控制住局面，投2局失了2分，讓落後局勢持續擴大，盧特奇(Lucas Luetge)接棒投1局無失分，接著阿布瑞尤(Albert Abreu)繼續掉分，總共投2局被敲3安打失1分，讓比數來到1：7，今天洋基用的4名投手有3人自責分率高達5，僅有盧特奇維持在2.88。

說到希尼，他本季在天使表現就相當不穩定，加上今天敗投目前6勝8敗，自責分率5.42，在98局中送出117次三振，每局被上壘率1.32，對洋基來說他們確實很缺先發投手，因為開季找來的克魯伯(Corey Kluber)受傷，塞維里諾(Luis Severino)也還未康復，僅能靠寇爾(Gerrit Cole)撐場，但找來希尼是否能解決問題還有待商榷。