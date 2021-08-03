台灣羽球男雙組合李洋、王齊麟，在東京奧運奪下金牌，不僅粉絲人數飆漲，私下逗趣互動更被網友封為「麟洋CP」，近來，王齊麟過去曾在YouTuber黑男影片中的配對橋段就被網友挖出，立刻掀起討論熱潮。

黑男在YouTube開設「街頭邱比特」單元，在路上隨機找單身男女配對，近來一支昔日配對影片被挖出，只見他去年11月到電音派對「UltraTaiwan2020」，尋找單身男女配對，沒想到其中一名對象，竟是剛奪下奧運羽球男雙金牌王齊麟，被黑男問到喜歡什麼類型的女生？他直接表明「好看就好」，隨後和一位22歲的美睫美甲師配對，對方開出擇偶條件則是「壯壯的，不能太瘦」。

王齊麟在影片中透露喜歡的女生類型。（影片／黑男邱比特Youtube）

兩人初見面進行首度交流後，對方得知王齊麟是魔羯座後，開心到難以置信表示交往對象首選就是魔羯座，因為跟自己星座處女座很合，王齊麟則強調要等相處過後才知道，接著雙方更被要求進行壁咚、公主抱等互動，最後被黑男要求對彼此第一印象打分數，女生對王齊麟打了8分，王齊麟則打了9.5分的高分，接著表示是否能達到10分，一切要等相處過後才知道。

此影片一曝光後，立刻吸引大批粉絲前往朝聖，紛紛留言：「女生真可愛，被抱起來時感覺身體因為緊張都僵硬了」、「我倒覺得是女生喜歡的型，只是彰化台北太遠了」，但也有人搞笑表示：「可惜王麒麟跟李洋在一起了」。