總統蔡英文2日臉書發文附圖。（圖／取自蔡英文臉書）

總統蔡英文與行政院院長蘇貞昌7月民調回升，港媒預估，台灣選手在東京奧運表現優異，選手表現愈好，在蔡政府的催化下，年輕支持度也會大幅回升；蔡政府為了拚2022選舉，必須先穩住青年的選票，民進黨非常了解年輕人的特性，只要能迎合年輕選票的事都會做，故蔡2日宣布從8月起，育兒津貼及托育補助皆加碼1000元。

香港媒體《中評社》評論表示，隨著朱立倫宣布參選國民黨主席，2022與2024年大選的前哨戰也從此開啟。據《美麗島電子報》7月民調指出，20至29歲民眾有64.8%滿意蔡英文表現，比6月50.1%增加14.7個百分點；20至29歲民眾有55.7%滿意蘇貞昌表現，比上月44.8%增加10.9個百分點。可見蔡英文、蘇貞昌兩人走過前陣子民調的「死亡交叉」，兩人的民調都呈現「大回溫」狀態。

評論分析，蔡英文、蘇貞昌兩人的民調回溫，主要是年輕支持者回來了，而目前正值東京奧運期間，當選手表現愈好，在蔡政府的催化下，年輕支持度也將回升得很快；為了拚2022年選舉，民進黨勢必得提前穩住青年選票。尤其從過去幾次選舉來看，民進黨是最受年輕人支持的政黨，第二名是民眾黨，最不受年輕人支持的則是國民黨，當年輕人受短期事件影響對民進黨不滿時，支持度就流到民眾黨、中間選民或其他小黨上。

評論直言，民進黨非常了解年輕人的特性，只要能夠迎合年輕選票的事情，就會猛力的做，蔡英文2日在臉書宣布，從8月起育兒津貼及托育補助皆加碼1000元，調整後分別為3500元及7000元；明年8月再加碼一次，增加1500元，調整後分別為5000元及8500元。這兩年的調整非常靠近2022年選舉，顯然就是為了爭取青年選票的支持。