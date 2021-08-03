湖北武漢2日新增3名本土確診患者，均已轉至定點醫療機構救治；全省另新增6名本土感染的無症狀感染者。湖北省委書記應勇2日主持防疫工作會議，稱湖北要迅速進入戰時狀態，啟動各級疫情防控指揮機制，堅持外防輸入、內防擴散。

武漢出現本土感染病例後，市民擔憂當局再度實行社區封閉和居家隔離等防疫措施，未雨綢繆大批搶購食物，超市貨架被搶購一空。但有市民表示，「其實沒必要。去年上半年封城那麼艱難的狀況下，物資都沒有斷供，現在搶買只是心理因素。

香港東網報導，有武漢網友今天（3）日發文稱，武漢坊間菜價急升，豬肉由每斤15元升至28元（人民幣，下同）；一包大米由60元升至88元，仍全被消費者一掃而光。但也有民眾以平常心應對，認為「在哄搶的情況下，價格肯定會短時上漲，畢竟是正常的市場行為。」

應勇在會議要求，民眾要減少流動，非必要不出省、市、縣，非必要不到中高風險區所在地；嚴控聚集性活動；民眾出入各類公共場所同搭交通工具必須要戴口罩；火車站、汽車站、機場、碼頭、高速公路出口等，一律實行驗碼、測溫，設立24小時核酸證明查驗點；疫苗接種全面提速，符合接種條件的人要主動接種新冠疫苗，共築全民免疫屏障。