主打「2022年打勝仗、2024帶領國民黨重返執政」的國民黨前主席朱立倫，被問到怎麼在2024做到無私，朱說，所有重心就是扛起責任，打贏2022選戰，2024推出最強候選人，無我無私打贏選戰，帶領國民黨讓民調愈來愈高，國民黨本身要成為所有候選人的「資產」，而非「負債」。

朱立倫表示，現階段國民黨有非常多優秀人才，包括新北市長侯友宜、有意角逐2024的中廣董事長趙少康、台中市長盧秀燕等，甚至前高雄市長韓國瑜，或其他優秀人才，只要願意一起努力，大家的民調都愈來愈高，愈來愈強，一定會推出最強的候選人，無私地打贏選戰重新贏回執政。

被問到挺江派擬準備推派侯友宜出征2024來卡朱立倫，朱說，侯友宜是最優秀且最具聲望的地方首長，他給侯友宜加油，「侯友宜也是我的夥伴」，希望侯的民調愈高愈好。

朱立倫強調，國民黨本身要成為所有候選人的資產，不要變成負債，要成為所有候選人最大的助力，他願意當大家最大的助力。

被問到智庫副董事長連勝文曾說要集體領導，朱立倫認為，國民黨絕對不能變成一言堂，也沒有任何人的意志可以決定黨的政策與未來，他一定是團結大家，用集體智慧打贏選戰。