再現本土疫情 武漢市宣布：啟動全市全員核酸檢測 11:402021/08/03 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中國長安網資料照。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國大陸此輪疫情異常嚴峻。今（3日）11時，湖北省疫情防控指揮部召開新聞發布會，介紹湖北省最新疫情情況和工作措施。武漢市政府副秘書長李濤宣布，武漢市迅速啟動全員全面核酸檢測，而昨日湖北省委書記應勇才要求全省要進入戰時狀態。 上海1機師確診 浦東機場、小區連夜展開大規模核酸檢測 上海新增一浦東機場工作本土病例 打過疫苗14天未離滬 #武漢市 #啟動 #全員 #核酸檢測 #疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 紐約疫情再起 官員籲已接種疫苗者室內戴口罩 07:472021/08/03 國際 大陸8月2日新增本土確診病例61例、無症狀23例 上海病例查無源頭 10:052021/08/03 兩岸 防疫優先 嘉市議員促停辦跨年晚會 04:102021/08/03 地方新聞 《產業》雙北宜蘭解禁 餐飲業陸續恢復內用 08:202021/08/03 財經 雙北今開放餐廳內用 醫曝最危險的地方：小心為上 08:142021/08/03 生活 北京今新增1例新冠確診 立即封控相關社區涉及1萬多人 20:252021/08/02 兩岸 雙北宜蘭 今起開放餐廳內用 04:102021/08/03 焦點要聞 1分鐘讀財經》4大利多大暴衝 鋼鐵股賣太早會後悔 08:252021/08/03 財經 雙北開放內用 中央維持二級 04:102021/08/03 財經要聞 電話灌爆名店 父親節訂位逾8成 04:102021/08/03 焦點要聞 《國際金融》併購熱＋業績靚 歐股衝破天花板 10:192021/08/03 財經 兩岸熱門新聞 10天23地 南京疫情是如何擴散全大陸的？ - 兩岸 東奧》陸女團單車金牌得主戴毛澤東徽章 外媒：或違奧運憲章 - 兩岸 再現本土疫情 武漢市宣布：啟動全市全員核酸檢測 - 兩岸 東奧》金牌榜 8／2中國隊日進5金 力壓美國穩居第一 - 兩岸 - 旺報 英媒：傳陸發布內部採購指南 或違中美貿易協議 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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