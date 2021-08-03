中國大陸此輪疫情異常嚴峻。今（3日）11時，湖北省疫情防控指揮部召開新聞發布會，介紹湖北省最新疫情情況和工作措施。武漢市政府副秘書長李濤宣布，武漢市迅速啟動全員全面核酸檢測，而昨日湖北省委書記應勇才要求全省要進入戰時狀態。