19歲「桌球好手」林昀儒與學姐鄭怡靜在混雙賽替中華台北隊摘銅，單打賽雖不敵奧恰洛夫，但實力與運動家精神已備受肯定，他今（3日）將與莊智淵、陳建安攜手對抗德國隊，再戰銅牌得主奧恰洛夫。就讀的輔大也在臉書發文分享林昀儒的大小事，不但有禮貌，多益成績也相當亮眼。

輔大3天前在官方臉書PO文，介紹林昀儒是本校體育系大二升大三的學生，在訓練之餘，只要受邀都願意親自出席校內各種大小活動；除此之外，輔大校長江漢聲憑藉醫生專業，全力支持、照顧校內選手的身體和課業，還聘請外語學院研究生幫林昀儒家教英文，多益成績高達700多分，在政府和學校的一條龍培植下，林昀儒初次征戰奧運就勢如破竹。

輔大稱讚林昀儒：「他不僅是國民同學、沉默殺手、甚至國民金孫，更是桌球界一顆冉冉升起的rising star，也希望小林同學銅牌戰不要氣餒，調整好腳步，男子團體賽與學長們再下一城」。輔大體育室主任何健章也透露林昀儒為人，「他今年是首次代表輔大去打桌球錦標賽、桌球賽，在這個過程中，其實他已經是一個算是桌球明星，就是同進同出、一點也沒有球星的架子。」許多網友得知林昀儒文武雙全，忍不住留言：「輔大之光，也是台灣之光」、「會運動多益又700+」、「不知道什麼時候才能在學校遇到他」、「打球跟神一樣，然後英文又好，世界上怎麼會有這種人」。