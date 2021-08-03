羽球好手「小戴」戴資穎在東京奧運羽球女子單打奪下銀牌，戴資穎對戰大陸好手陳雨菲，一路緊咬、上演精采廝殺大戰，戴資穎雖然與金牌擦身，不過仍創歷屆女單最佳成績，不過就有網友到網紅小A辣社群媒體留言，嗆「就是因為你這個不男不女支持她，搞得她運氣不好！」對此，小A辣也展現高EQ回擊了。

戴資穎1日晚間的金牌戰吸引高收視，4歲以上平均收視高達17.13，創下台灣有線電視頻道節目收視率新高，包含頒獎典禮在內的總收視達到551.8萬人，佔全台人口比25.2%，也等於是每4個台灣人就有1人，守住電視為戴資穎加油，網紅小A辣也鎖定戴資穎賽事，並曬出比賽照為小戴加油打氣。

但卻有網友留言攻擊：「就是因為你這個不男不女支持她，搞得她運氣不好。見鬼了...錯是見到妖了，是人妖」，對此，小A辣也回擊：「建議你多積些陰德跟口德，不要造口業，有老婆跟孩子的人了，說話還這樣，改天迴向給你自己」。

小A辣IG全文。（圖／取材自小A辣 Instagram）

小A辣展現高EQ回擊獲得網一片好評，不過他其實很無奈，並在網上發文感嘆：「昨天我跟我家貓貓在看小戴打羽球，現在的人都很愛造口業，都不知道口德很重要，愛造口業，多積些陰德吧，不知道有時候會報應在下一代上嗎？真的不要太自私自己罵自己爽，還好我不能生小孩，沒有下一代的困擾」。