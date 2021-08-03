「只要出走就很難回頭！」台中工具機展原訂今年11月在台中市舉辦，卻因目前沒有足夠場地展出，今年將轉往台北市舉行，3日引起台中市議員張家銨等人的疾呼，抨擊台中市是工具機重鎮，出走恐怕就很難再回頭，市府應極力爭取挽救。經發局長張峯源強調，台中水湳會展中心於2024年才會啟用，台中目前無適當的場地，他將與台中市工具機協會及國貿局爭取回台中舉辦。

台中市議員張家銨、李天生、曾朝榮、蔡耀頡、江肇國等，今天於業務質詢時聯合質詢。張家銨說，台中市工具機業被市長盧秀燕形容是中部的「護國神山」，但今年工具機展竟要「北漂」到台北市展出；市府一再標榜台中市要發展會展產業，根本與事實有很大的落差。

張家銨指出，工具機展一旦到台北，可能就無法再回頭！業者反映說，一般的工具機展必須在半年前就開始準備，並先敲定展出的場址，大台中會展中心合約到期後，台中市就無適當的場地，市府也一直無法提供展場被迫出走；市府應再爭取回台中市舉辦，否則未來就不可能回到台中市展出。

張峯源強調，台中市水湳會展中心預定11月登場，目前全市的展覽場地都不夠展場使用；產業界者基於商業的考量，今年展出才會到台北舉行北移。他會全力向台中工具機協會及國貿局爭取回來！