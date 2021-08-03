越南封城後新冠疫情仍未趨緩，當局宣布8月2日起將延長封城兩週。製鞋業寶成(9904)、豐泰(9910)及志強-KY(6768)停工期限跟進延長，Q3營運蒙塵，今日臉色發綠，全數壓低整理。

歐美在疫苗施打率漸增的同時，各種運動比賽陸續恢復，消費信心也增加，製鞋業手上訂單表現都不錯，再加上今年有奧運，運動品牌Nike、Adidas、Asics是許多國家奧運代表隊鞋服的主要供應商，整體來看，製鞋業已步出營運谷底，今年獲利表現值得期待。

越南疫情嚴峻使得封城的時間再度延長，但站在全年度營收的角度來看，其實影響並不太大，只是，若未來解封復工，預期產能及營收無法立刻出現回升，預期將會在第3季底到第4季間將恢復全產能生產。由於寶成、豐泰及志強-KY等訂單仍強，也無轉單的風險，未來在解封後將以加班因應，法人認為，全年營收影響約5%左右。

越南胡志明市及其他多個地區封城再度延長兩週，寶成越南胡志明市的寶元鞋廠暫停營運延長至8月9日，豐泰旗下6個廠區則延長停工至8月15日，而志強-KY越南區子公司工廠延長停工至8月14日。