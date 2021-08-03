《國際油價》原油亞洲電子盤錯綜 11:442021/08/03 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到分析師預期，上周美國原油及成品油庫存有望續降，減緩先前因美中經濟數據不振所引發的悲觀情緒，令盤中油價呈漲跌互見的態勢；周二(8/3)截至台北時間上午11點30分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-9月輕質原油期貨上漲0.05美元，報每桶71.31 美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨下跌0.03美元，報每桶72.86美元。(商品行情網) 《電子零件》僑威配息3.15元 電競領頭喜看H2營運 《商情》買盤回補 紐約棉花反彈上漲 #報每桶 #國際油價 #亞洲 #電子盤 #錯綜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》黃金亞洲電子盤走軟 10:362021/08/03 財經 《國際金融》財報助陣 歐股小漲 16:332021/08/03 財經 《集中市場》外資續買助攻 多方擺尾逆襲 15:082021/08/03 財經 《國際產業》亞銀攜手花旗等金融機構 加速亞洲燃煤電廠退場 14:512021/08/03 財經 《國際產業》法拉利無懼電動化 Q2獲利優於預期 11:102021/08/03 財經 《其他電子》朋億第2季每股盈餘4.43元 改寫7季來新高 08:372021/08/03 財經 《國際產業》縮衣節食奏效 日航上季營損縮至7.57億美元 16:502021/08/03 財經 超猛抽籤股今最後1天申購 抽中有機會10萬爽入袋 11:092021/08/03 財經 1分鐘讀財經》4大利多大暴衝 鋼鐵股賣太早會後悔 08:252021/08/03 財經 四利多強心 鋼鐵IN起來 04:102021/08/03 財經要聞 攜手聯合再生、友達 一銀力推永續發展連結貸款 04:102021/08/03 金融．稅務 財經熱門新聞 北京出手！嚴打車用晶片炒價、囤貨 千億MCU龍頭重摔跌停 - 財經 台積電死敵稱霸！躍升晶片營收龍頭 外媒曝英特爾輸慘內幕 - 財經 振興五倍券最快９月發放！採1000元換5000元，實體、數位同步發行 - 日報 5-6月千萬中獎發票清冊出爐 超級幸運兒只花29元就中大獎 - 財經 上海模式難複製？特斯拉提議被打槍 印度設廠喊卡 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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