受到分析師預期，上周美國原油及成品油庫存有望續降，減緩先前因美中經濟數據不振所引發的悲觀情緒，令盤中油價呈漲跌互見的態勢；周二(8/3)截至台北時間上午11點30分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-9月輕質原油期貨上漲0.05美元，報每桶71.31 美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨下跌0.03美元，報每桶72.86美元。(商品行情網)