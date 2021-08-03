新北市汐止區年約60多歲婦人日前陷入網路詐騙陷阱，警方與郵局行員聯手阻詐11.8萬元。（汐止警分局提供）

新北市汐止區年約60多歲婦人日前陷入網路詐騙陷阱，警方與郵局行員聯手阻詐11.8萬元。（汐止警分局提供）

新北市汐止區年約60多歲婦人日前陷入網路詐騙陷阱，警方與郵局行員聯手阻詐11.8萬元。（汐止警分局提供）

外國將軍生活陷困頓？婦人心軟險遭詐11.8萬元

新北市汐止區年約60多歲婦人日前透過臉書認識一名自稱為外國將軍的網友，對方謊稱在國外生活困頓急需幫助，婦人不疑有他立即前往汐止樟樹灣郵局要匯款11.8萬元，所幸銀局行員及時攔阻通知警方到場，才讓婦人驚覺自己受騙上當。

據悉，婦人透過臉書認識假冒外國將軍身分的網友，對方告知當地動亂、生活發生困頓，儘管身為將軍，但也無力支付家人的生活費，婦人聽聞後一時心軟，立即前往汐止樟樹灣郵局欲臨櫃匯款11.8萬元。

汐止警分局員警趕赴現場瞭解，婦人見警方到場後才卸下心防說，該名網友是透過FB社群平台認識，並以Gmail郵寄信件方式互相聯繫，但未曾謀面，對方亦不願給予電話號碼。

員警為免婦人掉入詐騙集團的陷阱，分析多則國外假愛情詐騙的案例，婦人恍然大悟而打消匯款念頭，並感謝熱心行員及員警的幫忙。

汐止警分局副分局長蔡宜學特地前往汐止樟樹灣郵局致贈感謝狀，感謝行員與警方聯防通報發揮成效，成功遏止民眾損失。蔡宜學說，疫情警戒期間，詐騙集團看準民眾宅在家網購熱潮行騙，呼籲民眾應謹記「小心求證」原則，以提升全民防詐騙免疫力。