食品藥物管理署昨宣布，首批高端疫苗共26.5萬劑已完成審查檢驗，並核發封緘證明書，消息一出引發討論，東華大學教授施正鋒妻子以食安為喻，譏諷政府是正式宣布以後台灣不會有食安問題（隨便都安全）、什麼標籤不實、根本是雞毛蒜皮事。

衛福部長陳時中日前表示，最快8月就能開打高端疫苗，不過食藥署長吳秀梅1日表示，目前高端疫苗已開始進行檢驗封緘程序，不過由於這是首批送檢的疫苗，因此需要走完整的30天流程，按時程推算最快也要等到8月底才能開打，應趕不上第五、六輪公費疫苗接種，但昨（2日）卻宣布首波26.5萬劑高端疫苗已完成檢驗，並取得封緘證明書，似有開打準備。

對於高端疫苗即將開打，施正鋒老婆昨在施正鋒臉書指出，政府讓所謂「國產」疫苗不依完整流程走完實驗及瞎矇的審查就可使用，很快即將開打。政府是正式宣布以後台灣不會有食安問題（隨便都安全）、什麼標籤不實、根本是雞毛蒜皮事（任意標都可）！

針對外界近期對高端早在取得EUA前就送交產品至食藥署檢驗有雜音，陳時中昨亦澄清表示，這與過去藥品查驗的流程有所不同，主要是希望能讓疫苗在通過EUA後盡快交貨所做的簡便行政流程措施。陳時中更強調，即便國產疫苗通過EUA，也不會說直接拿來打進人體，每一批產品都要經食藥署查驗、封緘檢驗合格後才能夠施打，檢驗封緘過程絕對不含糊。