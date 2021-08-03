Delta變異株席捲全球，許多國家打疫苗仍擋不住，毒理學專家招名威引述美國研究數據指出，被Delta感染的人可分成2種「沒打疫苗者」、「打完一劑或兩劑卻長時間待在室內的人」，並提醒大家若想預防Delta，除了打疫苗、口罩不離身之外，也建議要少待在密閉空間內，多到戶外曬太陽，但仍須維持社交距離，才不會讓病毒有機可乘。

招名威今發文表示，雙北餐廳開放內用，他相信這是大家等待近80天迎來的勝利，也希望未來不要再有破口，讓新冠病毒無機可乘。不過，看看周遭國家的狀況，其實不難看出Delta變種病毒已在台灣門口了，有進來一些個案，但目前都被匡列了，還沒有真正造成大規模傳播，因此他認為邊境一定要守住。

招名威以美國上周的數據指出，被Delta感染的人主要分2種，第一種是「沒有接種疫苗的人」，像是美國最近的確診案例，七成以上都是尚未施打疫苗的人，因為很多美國人都排斥打疫苗；第二種則是已施打一劑或兩劑疫苗的人，但長期待在室內有冷氣的地方，因為病毒會隨著氣溶膠四處漂浮，待在室內會幫助病毒傳播、增加確診率。

染Delta多是這2種人，專家示警打完疫苗還要防這件事。（中時新聞網製表）

招名威提到，如果要避免後續Delta變異株的感染，首要目標當然還是要打疫苗，第二個則是口罩不離身，最後則是少待在密閉室內，多到戶外曬太陽，但要記得避免群聚，否則恐讓病毒有機可乘。