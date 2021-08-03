投資顧問公司Setter Capital披露，短影音平台TikTok母公司北京字節跳動部分股東近期減持股份，涉及的股份價值超過10億美元。

綜合外媒報導，Setter副總裁Prab Rattan稱，部分投資者對中國政府近期收緊監管政策的舉動感到關注，憂慮可能影響企業上市，促使企業透過私人配售方式套現，其中一間公司要求出售的字節跳動股份價值達到10億美元，另外還有3至4個投資者也計畫出售持股，涉及股份總值5000萬至2億美元，但市場接盤需求疲弱。

Rattan沒有提及任何公司的名稱，但稱大部分賣家屬於美國基金公司。他預期，如果中國政府收緊監管的行動持續，尋求出售持股的股東可能更多。

Rattan表示，Setter在7月前把字節跳動的企業估值設定為高於5000億美元，現時則估計為4500億美元。有關估值可能影響字節跳動股份在私人市場的交易定價。

字節跳動未有回應上述消息。