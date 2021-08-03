國民黨前主席朱立倫今天現身說明宣布參選黨主席的理念，針對國民黨的兩岸政策和九二共識問題，他說，過去黨章規定的重要基礎都要維繫，更要能够在這基礎之上讓兩岸更和平，讓大家過好日子，所以他提出兩岸希望能求同尊異，不只是求同存異，更能夠求同尊異。

朱立倫上午在其辦公室大樓前召開媒體說明會，引來大批媒體前來採訪。被問到未來國民黨的兩岸路線，朱說，今天正好是一邊一國20周年，他很感慨，民進黨騙了台灣人民20年，民進黨搞一邊一國，搞正名制憲，結果做到了什麼？就是騙。連未來奧運正名民進黨都不敢做，只不過想用台獨正名來欺騙選民。

朱立倫強調，國民黨才是穩定兩岸的力量，才是捍衛中華民國最重要的力量，才是讓大家安定繁榮最大的力量。

朱立倫說，因此過去黨章規定的重要基礎都要維繫，更要能够在這基礎上讓兩岸更和平，所以他希望兩岸能求同尊異。他舉東京奧運為例，兩岸在體育賽事上的競爭，不管誰輸誰贏，大家都相互欣賞，相互尊重，相互加油，他希望兩岸是從這樣的善意，尊重走向求同尊異。