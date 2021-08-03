Six-time All-Star F Blake Griffin has agreed on a one-year deal to stay with the Brooklyn Nets his agent Sam Goldfeder of @excelbasketball tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3 2021

籃網的「四星戰隊」豪華陣容下個球季還會繼續看到！根據《ESPN》記者沃納洛斯基3日搶先爆料，籃網跟「幹籃哥」布雷克葛瑞芬完成1年續約，也讓籃網這個厄文、哈登、杜蘭特與葛瑞芬組成的超級豪華陣容延續，下季繼續爭搶總冠軍。

其實籃網總管馬克斯早已提前宣告續留布雷克葛瑞芬的堅定立場，「我想我們都看到葛瑞芬上個球季在球場上的無形影響力，無論場內外都是如此，還有他在休息室內的表現，他在球隊找到非常適合的位置，我們當然很想把他找回來效力。」

布雷克葛瑞芬是在上個球季季中被活塞買斷合約，然後直接宣告加盟籃網，當時還引發軒然大波，要不是艾卓吉因為心臟問題提前宣告退役，籃網或許能用這個全明星陣容完成奪冠夢想，不過葛瑞芬也在籃網打出接近「回春」的神奇表現。

布雷克葛瑞芬上季替籃網打了26分，場均10.0分、4.7籃板及2.4助攻，還在場上展現好久不見的灌籃，來到季後賽也有場均9.0分、5.9籃板，逐漸站穩籃網先發中鋒地位，要不是哈登與厄文輪流受傷，籃網今年絕對不會只在東區準決賽止步。