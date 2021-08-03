台灣這波新冠疫情爆發以來，各行各業皆受到衝擊，更有不少店家因此歇業。位於台北市中山區的「成吉思汗蒙古烤肉」今突宣布，因敵不過疫情及房租雙重壓力，決定歇業，感謝過去不少消費者長久以來的支持。

位於北市中山區吉林路上，開業至今已70年的「成吉思汗蒙古烤肉」，今（3）日凌晨在臉書粉專公告，因疫情影響及房租雙重壓力下，虧損慘重，成吉思汗在此歇業，感謝忠實顧客長久以來的支持。

業者在臉書宣布，將永久歇業。（圖／翻攝自成吉思汗蒙古烤臉書粉專）

事實上，全國自5月19日升至三級警戒後，「成吉思汗蒙古烤肉」就曾表示暫停營業至5月25日；但5月24日「成吉思汗蒙古烤肉」又再度更新臉書貼文，內文指出「因應政府取消餐飲內用，重新開業日將依政府規定公告」。孰料，昨日雙北市才宣布開放餐飲內用，「成吉思汗蒙古烤肉」就不敵逾兩個多月來的虧損，宣布熄燈。

消息一出，令不少饕客相當惋惜，「如果可以希望等老闆過些日子能再開業、「這波疫情真的影響太大了，祝福老闆、師傅和服務員們未來安好」、「昨天經過還想說真的可以吃了」、「童年回憶沒了」、「也算是吃好幾年了，真的好吃的一家店，可惜。」

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。