高端疫苗取得EUA爭議不斷，保護力更成為關注焦點，高端國際暨公共事務處長連加恩今日表示，現行的疫苗都是用武漢株做，對抗變種病毒效果會有打折，雖然保護發病的效果降低，但按照中研院實驗結果，對重症仍有80％保護力，站在公衛角度，就是需要防範重症，因為一旦重症過多，就會拖垮國家醫療資源。

連加恩表示，沒有一個疫苗用武漢株做，但對南非株等變種病毒不打折，大家不需要陷入抗體濃度掉幾倍的迷思，重要的是掉了幾倍後的絕對濃度，有無辦法保護重症，即便是按照WHO的疫苗標準，就算是壓線通過的，對重症的保護力還是相當好。

台大助理教授游偉絢則質疑，高端迄今沒有拿出重症保護力的數據，且若輝瑞BNT對於變異株（Delta）的保護力都是下降的，甚至有70％是打過兩劑照常感染，高端如果這麼好，究竟是要跟BNT比較，還是跟AZ比較？

連加恩解釋，輝瑞、莫德納保護力極高的數據，有其時空背景，那時候疫情才剛開始，也還沒有變異株，幾個拿美國EUA的疫苗是打完2～4個月的數據，那時的抗體濃度還沒有下降，且按照國際共識，冠狀病毒就是會讓抗體下降，才要打第三針，這在以色列的案例看起來是最明顯的，加上變異株來了，效果就是打折再打折。

對於中研院院士陳培哲認為，抗體效價不等於實際打疫苗的保護力，這是沒有用的數字，連加恩也說，尊重每個專家的意見，科學的討論不可能期待每個人看法都相同。

連加恩重申，保護力關連指標從去年10月就有國際專家學者討論，許多證據都是書面報告還沒發表就已經出來了，經過科學性的討論，國內也有學者被說服。游偉絢則反駁，單純從血液中的抗體濃度，就要去反推保護力，實在難以接受，強調保護力要建立在臨床三期。

至於高端產能可否供應國內所需？連加恩表示，台灣所需疫苗達3000萬劑，除了高端的500萬劑，能夠扮演一部份角色，其他公司也有要扮演的角色，也需要其他疫苗一同支援，站在公衛角度，希望BNT輝瑞能成（進來）、莫德納也能成，大家一起把新冠疫情防堵住。