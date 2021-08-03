五峰國中的林耕鴻為新住民子女，從小就是位品學兼優、樂於助人的學生。（新北市教育局提供）

頭前國中的胡玲瑜是重度肌肉萎縮的孩子，從小需要媽媽在旁協助。（新北市教育局提供）

莒光國小的塗煜鈞因粒腺體病變導致全面動作發展遲緩，但仍積極參與社會公益活動。（新北市教育局提供）

新北市三重區五華國小六年級的鄧妍玲，罹患噬血症候群與川崎氏症，父親也罹腦瘤，面對病痛折磨，她撰寫「抗糖小勇士」繪本，以自己的生命故事鼓勵其他病友，夢想將來成為醫師跟演員，為病友帶來希望與歡笑，獲得2021年總統教育獎的肯定。

鄧妍玲5歲發病，自此開始天天測血糖和注射胰島素，同學的好奇眼光讓她一度覺得自己是異類，後來在母親鼓勵下，她開始接受糖尿病只是她生命的一部分，積極加入服務學習社團，並協助教育廣播電台製作兒童節目，另也拍攝衛教影片給罕見疾病基金會病友，及多部環境教育微電影。

談及未來夢想，鄧妍玲眼中閃耀著光芒，她夢想成為醫師，為病友點一盞希望的燈，也想當演員，讓疾病中絕望的人因她演出而微笑，更想服務人群，讓在重病中的父親以她為榮。

新北市長侯友宜今上午視訊接見表揚新北市2021總統教育獎得獎4位學生，並為他們準備獨一無二、量身訂做的禮物，鄧妍玲許願「跟市長一起做公益」，侯因此認購了「抗糖小勇士」60本繪本響應，之後這些繪本將會以侯的名義轉送捐贈給更多學校或糖尿病家庭的小朋友。

新店五峰國中七年級的林耕鴻與新莊頭前國中九年級的胡玲瑜，母親都來自越南，林國一發現罹患白血病，但仍努力向學與病魔對抗，樂觀感動身邊所有人，他希望將來成為研究癌症科學家；胡是重度肌肉萎縮的孩子，雖寫字速度比別人慢，但仍用心書寫每個字；板橋莒光國小六年級的塗煜鈞，因粒腺體病變造成發展遲緩，但他認真參與課堂討論並擔任圖書館志工和公益活動，曾獲罕見疾病獎助學金成績優良獎，也是新北市優秀身心障礙學生，3人也均獲得今年總統教育獎。