衛福部食藥署終於公佈高端疫苗EUA去識別化的會議紀錄，國民黨立委李德維發現，7月18日這場會議中，疾管署代表關起門來，對著所有專家委員說，疫苗不夠所以有必要通過EUA，但藍營縣市長7月14日申請採購500萬劑BNT疫苗，衛福部長陳時中卻說已經夠了。李德維說根本是「謀財害命」。

李德維指出，國民黨7月14日結合了四個執政縣市提出申請，要採購500萬劑BNT疫苗，結果被陳時中阻撓，說疫苗採購量已經足夠。結果，根據昨天公布的高端疫苗緊急授權審查會議記錄，7月18日，疾管署代表關起門來，對著所有專家委員說疫苗不夠，採購量2981萬劑，但實際到貨不到900萬劑，情況危急，所以高端的緊急授權有其必要。

讓李德維氣到痛批，7月14日你說疫苗夠了，7月18日又說疫苗不夠，國民黨要買疫苗，你說疫苗夠了，逼專家委員們放水，就說疫苗不夠，買BNT疫苗，你說疫苗夠了，護航高端，說疫苗不夠。

李德維說，事實當然是疫苗不夠，但為什麼民進黨政府自己不盡量採購進口疫苗，欺騙百姓說夠了，還擋著別人買？進口疫苗供應進入「空窗期」，高端疫苗就端上檯面來，有這麼剛好？精心設計的「高端把戲」，說到底就是謀財害命。