新冠肺炎的疫情，持續衝擊各行各業。市議員鄭功進、林祈烽今天為民請命說，不論是直轄市台南、高雄，甚至是非直轄市的屏東、新竹，都已經提出市府挺攤商，公、民有市場的規費及垃圾清潔費免收的有感優惠，台中市政府還是依然維持去年紓困九箭的五折優惠，明顯無感慢半拍。經發局強調，紓困措施將視疫情發展持續滾動調整。

鄭功進說，「幸福城市，從菜市場做起」不該淪為政治口號，雪中送炭絕對遠比錦上添花來得更重要，以全國最大的公有零售市場，東區建國市場為例，光是額外配合量體溫、消毒的防疫人力及物資開銷，一周就要超過九萬元，對現況生意就在不好的基層攤商，無疑更是雪上加霜，還要配合台中市政府，設置社交距離宣導員，幾乎每個市場都在吃老本。

林祈烽表示，市場及攤販集中區（夜市）等皆是維繫民生必需的公共場域，基層攤商及從業人員每日皆會接觸大量民眾，市府先前就完成各公（民）有市場及攤販集中區疫苗施打造冊，相關從業人員就將近有9800人，然市府造冊後卻未規劃接種疫苗專案時程，除了全數回歸唐鳳政委預約平台外，甚至沒有掌握這些基層攤商的疫苗施打率，讓他們繼續暴露在高風險環境，應重新檢討。

經發局長張峯源說，因應今年5月19日全國疫情警戒升至三級，市府擴大紓困動能推出「紓困十方」，其中經發局經管42處公有市場、17處委外市場及11處攤販集中區，共5800位攤商(販)，無須申請，立即適用6月至9月使用費5折優惠，與新北市、桃園市等其他縣市對公有市場的紓困優惠相同。

張峯源指出，市府更加碼紓困道路型夜市，使用規費全額減免，並增加紓困3處公有市場附屬委外停車場租金，以上相關紓困金額合計約3162萬元，以最務實方式，減緩攤商經濟壓力。紓困措施將視疫情發展持續滾動調整。