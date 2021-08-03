民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑，因捲入黑幫、毒品案，不僅遭開除黨籍，還被台北地檢署哀依毒品罪聲押獲准迄今。趙介佑羈押期將於本月20日屆滿，預料檢察官將在近日偵結，將他起訴。

檢警調查，趙介佑有毒品、槍砲等前科，是警方註記的北聯幫分子。警方去年底查獲一群詐騙車手，有人兼差外送毒品，溯源發現幕後主嫌是趙介佑等人，今年4月20日發動搜索，拘提趙介佑、陳威宇等4嫌到案，並在陳嫌住處查獲600多包毒咖啡包、趙嫌家中起出K他命。

檢警懷疑，陳嫌負責與詐團接洽，趙介佑則招募車手提領贓款，一年來經手金額約500多萬，趙可從中抽取13％作為酬勞。由於趙否認販毒，搜索當天遭到聲押禁見，檢方一度聲請延押獲准，期限將於8月20日屆滿。

另外，趙介佑被押前還惹出媽祖協會槍擊案，涉案槍手到北投警分局投案時，黑幫還派出大批小弟到警局門口擺出排場，引發輿論批評，讓警方顏面無光，另被稱為「北投之亂」。

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