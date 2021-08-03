本土疫情重創各行各業，行政院規畫發放「振興五倍券」刺激消費，帶動整體經濟效益，不過，民進黨立委高嘉瑜今表示，很多人受到疫情影響，連生活都快過不下去，亟需現金，若要民眾拿錢出來消費振興經濟，遠水救不了近火，希望行政院苦民所苦，盡快研擬發放現金方式，幫助需要紓困的人。

針對行政院規畫發放「振興五倍券」，高嘉瑜表示，五倍券跟去年的三倍券大同小異，主要還是要靠消費提升經濟，但這樣方式是給有錢有閒的人，透過消費幫餐飲、旅遊、觀光等產業，但很多人連生活都快活不下去，要民眾拿錢出來消費振興是緣木求魚，振興券離人民太遠，也與人民脫節。

高嘉瑜說，政府紓困把很多人排除在體制之外，人民需要的是現金紓困，建議政府從增加的稅收部分，像是證交稅增加700多億元，可以拿來做為發放現金的財源。

高嘉瑜建議，希望政府能苦民所苦，可以考慮一部分發現金，一部分發放數位振興券，提供人民依據自身需求，自由做不同的選擇。