我國參加日本主辦的2021年第53屆國際化學奧林匹亞競賽，今天傳回捷報，在79個國家、312名參賽學生中，我國共獲得3金1銀，國際排名第3，次於中國大陸及俄羅斯的4金。

教育部表示，我國代表隊由國內大學10多位教授組成輔導團隊負責培訓，從1965名學生當中選出4名代表我國參加比賽。受疫情影響，今年競賽改為線上賽，7月28日完賽，大會於8月2日舉行線上閉幕典禮。

我國4位選手中，台北市私立薇閣高中陳柏安、台中一中丁俊呈及建中王睿熙等3人獲金牌；竹科實中林軒霆則得銀牌。我國自1992年起參加國際化學奧林匹亞競賽，至今總計獲得57金、51銀、11銅，並曾於1993年、1997年、2009年、2013年、2015年及2017年榮獲國際排名第1。

獲得金牌的陳柏安表示，化學對他而言，不只是一門科學，它更像藝術，描繪出人類肉眼看不見的世界，卻又解釋了所有宏觀世界的現象。在中學階段，他認識了更多分子間的奧秘，並開始接觸化學實驗，使他真正開始了解化學領域。

丁俊呈則說，國中時在偶然的巧合下，他翻開了普化的書籍，看著書上各種看不懂的符號和一堆酷酷的知識，便一頭栽進了化學的世界裡。 化奧不是終點，是成長的開始，希望在未來，他也能成為指引他人的燈塔。

王睿熙指出，他拿到國際化學奧林匹亞競賽金牌，將取得出國獎學金的資格；長期目標是能往不同的領域探索，並從事跨領域的研究。他希望能在大學多去接受新知，不要像高中時一樣侷限自己。

教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學院校各本學系或推薦入大學院校各學系，並分別獲得20萬元、10萬元與5萬元獎學金。