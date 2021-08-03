世界最大貨櫃運輸公司快桅(Maersk)周一上調全年獲利預期。而在全球供應鏈混亂狀況推升了運費情形下，該丹麥公司也初步公布了強勁的季度業績報告。

在新冠肺炎病毒侵襲下，貨櫃貨輪的短缺和全球主要港口的堵塞，加上消費者對運輸和原物料產品的高需求，皆導致運費的飆漲。

快桅處理著全球五分之一的貨櫃，公司預計今年剩下的時間將繼續成長。而由於中國對美國出口的推動，預計公司全年需求成長將從5~7%上修為6~8%。這也將導致第三季獲利超過第二季，但是警告需求的波動性。

快桅預計全年息稅折舊攤提前獲利(EBITDA)在180億至195億美元之間，高於此前預期的130億至150億美元。

快桅其最大的海洋部門第二季貨運量按年增加15%；第二季平均運費也增加了59%。

快桅公布第二季營收為142億美元，EBITDA為51億美元。快桅將在8月6日公布第二季完整財報資訊。