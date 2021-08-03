IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠南電(8046)副總暨發言人呂連瑞表示，目前擴增的載板產能仍無法滿足客戶需求，預期載板將持續供不應求至2023年。公司將透過去瓶頸及擴產同步並進，續朝今年營收及獲利逐季成長目標努力，已繳出連8季成長為最終挑戰目標。

呂連瑞表示，載板應用於2018年出現大幅轉折點，應用層面大幅拓增帶動轉向賣方市場。南電近年致力提升高質化產品比重，帶動去年營運逐季成長。今年上半年雖接連面對工作天數較少及部桃染疫挑戰，營運仍持穩向上，以原幣別計價營收已連6季成長。

呂連瑞指出，南電各廠持續透過製程優化及去瓶頸擴增產能，目前已執行的新增產能仍無法滿足客戶需求，預期載板至2023年均供不應求。目前進行中的2項主要計畫均為擴增ABF載板，BT載板亦有擴產計畫進行中。

呂連瑞表示，南電錦興廠持續透過去瓶頸擴產，向南亞承租的廠房建置預計年底完工、明年首季投產，合計ABF載板產能可望增加14～15％。其次，樹林廠亦執行擴產計畫，預計明年第四季完成、2023年首季投產，可望增加至少10％產能。

同時，南電昆山廠新增ABF載板已於第二季全產全銷，將持續優化製程，PCB產品亦轉向聚焦5G應用的高密度連結板（HDI），下半年表現可望更好。而台灣及昆山廠今年亦持續透過去瓶頸擴增BT載板產能，預計明年首季開出，預期將使產能增加達20％。

呂連瑞指出，南電ABF載板產能今年預計增加20％、至2023年估較2020年增加40％。原先載板及PCB營收貢獻比重約75％：25％，目前接近80％：20％，後續可望突破80％，且後續還會有擴產計畫，將待董事會通過後陸續公布。