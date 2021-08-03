韓國防疫當局今天證實，國內首次出現2起感染Delta Plus變種病毒案例，其中一人近期無出國史，他的一名同住家屬確診，但尚未確認是否感染Delta Plus病毒。

韓聯社報導，根據韓國中央防疫對策本部提供資料，兩例感染Delta Plus案例中一例為近期沒有海外旅行的40多歲男性，另一例則為境外移入案例。

目前僅有一名與感染者同住的家屬確診，病毒分析結果雖尚未出爐，但推測應同樣為Delta Plus病毒。當局預計在下午記者會中詳細說明。

Delta Plus為最早在印度發現的Delta變種病毒進一步突變而成的變種病毒株，傳染力更強，且既有疫苗對它的效力更低。

韓國至今累計20萬2203例確診，2104例病歿，近一個月單日確診都在千例以上，除傳播力強的Delta病毒案例快速增加，現在又發現「升級版」Delta Plus病毒，疫情恐更為嚴峻。（編輯：韋樞）1100803