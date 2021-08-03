疫情引爆家用寬頻申裝潮，台灣之星繼與中嘉合作，今日在加入台灣數位光訊科技集團（台數科），擴大「台灣之星光纖寬頻」服務版圖，台數科為中南部有線電視龍頭，此次合作區域延伸至台灣中部及部分南部地區5大縣市，包含台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣及台南市等，遍及台灣西部，全台涵蓋率已達7成。

台灣之星去年底正式晉身ISP網際網路服務供應業者，推出台灣之星自有品牌固網服務「台灣之星光纖寬頻」，整合銷售、產品、售後服務等面向，打造一站式全歷程服務鏈，服務上線迄今半年多，整體申裝量大幅成長578％、完工率超過9成。今年5月隨疫情升溫，推升市場需求大增，期間申裝量與上月同期相比成長高達146％。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，受到疫情影響，全球國家為避免疫情擴散而減少人們的流動與聚集，推升居家防疫及遠距商機，讓家用寬頻重新受到關注；今年五月隨著台灣疫情突然升溫，光纖寬頻的整體申辦量成長了3成以上，其中以雙北地區最多。