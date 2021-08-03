連下兩天豪大雨，位處朴子溪出海口的嘉義縣東石漁港漂進大量玻璃瓶、保特瓶、安全帽、垃圾及草木等廢棄物。（張建成提供∕呂妍庭嘉義傳真）

連下兩天豪大雨，位處朴子溪出海口的嘉義縣東石漁港漂進大量玻璃瓶、保特瓶、安全帽、垃圾及草木等廢棄物。（張建成提供∕呂妍庭嘉義傳真）

連下兩天豪大雨，位處朴子溪出海口的嘉義縣東石漁港漂進大量玻璃瓶、保特瓶、安全帽、垃圾及草木等廢棄物，淤積在港區已阻礙漁船正常進出，縣府農業處緊急派員清運，因數量多達1、20噸，推估至少要3天才能清完。

縣府農業處漁業科長張建成指出，7月分一波西南氣流，把朴子溪的布袋蓮沖進東石漁港，花了幾天才清完，這兩天豪大雨又讓中上游的廢棄物沖刷流入東石漁港內，為加速清理，水域派遣漁筏協助推進，岸邊則有怪手清撈，但因數量不少，起碼要花上3天，加上周四可能又有一波雨勢，清運時程恐再拉長。