日本從今年4月起為全國約3549萬名65歲以上長者施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，截至7月31日已有約86.2%接種第1劑疫苗，75.5%完成接種2劑。

日本朝日新聞報導，65歲以上長者從4月12日起接種疫苗，根據內閣官房統計，截至7月31日，已接種第1 劑者約3059萬人，約為86.2%；完成接種2劑者約2678萬人，約75.5%。

日本首相菅義偉曾在4月23日表示，對於有接種意願的高齡者，希望在7月底能打完2劑疫苗；他在7月30日時說，能夠達成這項目標。

不過報導指出，究竟有多少人有接種意願，至今並不明朗。有官員表示，「打完疫苗」的定義，是指「沒有新的預約接種」；但8月中仍有高齡者預約接種，無法明確得知真正打完疫苗的時間點。

另一方面，64歲以下民眾的接種比例則偏低，根據首相官邸（辦公室）網站，截至8月1日，約4382萬人已接種第1劑，約占34.5%；約3126萬人已施打2劑，約占24.6%。

菅義偉在7月30日的記者會中提及，希望8月下旬能達到全國4成民眾完成接種2劑疫苗。（譯者：顧荃/核稿：嚴思(示其)）1100803