高雄市1名黃姓男子29日凌晨在九如二路旁形跡鬼祟，被眼尖的保大巡邏警網發現盤查，警方見黃男褲襠異常鼓起，意外查出黃今年3月18日起因涉及毒品和竊盜案分別遭高雄及屏東4院檢發布通緝，黃男自知法網難逃，從褲襠處取出3包重近60公克毒品，警方將他帶回查辦，因疫情期間，4地院檢輪流視訊，訊後解送歸案。

高市保安大隊特勤中隊警網29日凌晨零時20分許，巡經三民區九如二路時，發現29歲的黃姓男子形跡可疑，黃男見到警方眼神怪異，欲轉頭就走，警方直覺可疑將他攔下盤查，黃男吞吞吐吐時，警方見他褲襠異常鼓起，以M-Police小電腦查身分，意外查出黃男因涉及毒品和竊盜案未到庭，分別從今年3月18日起被高雄院檢和屏東院檢發布通緝。

黃嫌見通緝身分被警方識破，乖乖從褲檔處取出2包共重57.21公克的安非他命以及1小包K他命等物，警方將他帶回查辦，由於疫情期間，4院檢還輪流對黃嫌視訊，訊後解送燕巢看守所執行歸案。

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