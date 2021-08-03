行政院正在研擬推出振興五倍券，但國民黨串連各縣市，要求紓困要發現金；民進黨立院黨團書記長羅致政表示，現金達到振興效果非常有限，把還是用消費券或者是加倍的效果，才能夠達到帶動整個經濟的一個目標。

羅致政強調，也期待行政部門在提具體方案，慢慢成形的過程中，會找立法部門溝通，大家就過程中各種不同意見跟主張

羅致政說，民進黨也好，反對黨也好，對於未來振興跟紓困的目標都很清楚，只是做法上可能有很大不同，但要強調，振興的目標跟紓困的階段性目標，還是不完全一樣，所以採取的策略也必須有所不同。

他說，前階段的紓困，採取各種方法給個人或企業採取必要的協助作為，下個振興的階段，行政部門的確出了很多研擬，但希望近期內希望有具體方案出來。

他指出，國民黨從以前到現在，一直把紓困跟振興混淆在一起，到底是要紓困，還是要振興，同樣的，現金能不能達到紓困，或是振興的效果，還有所謂的5千元的現金本身預算的規模，甚至國民黨喊到1萬元的現金等，這樣一個現金能不能達到振興的效果，相信會有很多的意見。

他說，振興的目的是希望刺激大家出來消費，如果只是存起來，或替代了本來就沒有太多經濟加乘效果，就浪費了這樣一個機會，所以希望能夠認真的討論。

他說，從時間點來看，因為台灣的整個社會的經濟的生活還沒有恢復到一個正常狀態，所以要民眾大舉來刺激經濟、出來刺激消費，可能必須要考量推出的時間點、

他表示，就是讓台灣的降級到一個程度，民眾的經濟、社會生活能夠比較正常之後，所以推出的時間點非常重要，現在還是討論階段，很多的社會跟經濟活動還是受到限制，會抵消掉未來振興券可以達到的效果，所以推動的一個方法、時機應該一併討論。