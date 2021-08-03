由新華社主管主辦的《經濟參考報》發表文章指出，遊戲危害越來越得到社會的共識，常常用「精神鴉片」、「電子毒品」指代。過度使用網路遊戲對未成年人生理和心理的雙重負面影響。文章一出3日開盤造成遊戲股普跌。

截至上午盤中，港股市場中，騰訊控股報436港元／股、跌幅8.21％；網易-S報139.1港元／股、跌幅12.07％；心動公司報41.2港元／股、跌幅14.26％；中手遊報3.8港元／股、跌幅15.37％；創夢天地報5.4港元／股、跌幅7.85％。

而大陸A股市場中，三七互娛報19.1元／股、跌幅4.26％；完美世界報15.74元／股、跌幅3.2％，世紀華通報5.64元、跌幅1.05％。

回顧2020年，大陸遊戲市場實際銷售收入2786.87億元（人民幣，下同），年增率20.71％。佔據行業半壁江山的騰訊遊戲2020年實現營業收入1561億元。