在外界不斷敲碗下，近日終於公布了國產高端疫苗通過EUA的審查會議記錄，但不少人質疑與會專家不少人仍持保留態度，何以匆匆就要納公費施打選項。前衛生署長楊志良更直言，民進黨政府想要拿出來的高端疫苗，仍屬實驗尚未完成，不應稱之為疫苗！

依《中國時報》今報導，食藥署長吳秀梅在7月19日說，參與高端EUA審查會議的21位專家中，18人同意、1人要求補件、1人不同意，專家會議採共識決，「獲壓倒性通過審查」。但根據食藥署昨天公布的20頁會議紀錄，21位專家中，3人同意、15人有條件通過、1人認為應補件再議、1人反對。其中8名專家指出該疫苗對變異株的抗體效價降低；10名專家認為審查資料欠缺T細胞的數據，難以驗證疫苗的真實保護力、4名專家認為製程有問題，2公升和50公升製程中有2批次的唾液酸醣基化程度與其他批次有明顯差異。高端疫苗通過EUA的審查會議記錄中，

楊志良今接受資深媒體人王淺秋的專訪時提到，高端疫苗EUA審查會議記錄「解盲」後，反而引出更多、更大的質疑，過去民眾對於高端的疑問一個個都被證明是事實。

楊志良更直言，這個會議記錄「證明了現階段就提前EUA供民眾施打是草菅人命！應該立刻撤銷緊急授權，因為它實驗未完成，不能叫疫苗，根本還是實驗品！」

針對外界對高端相關質疑，衛福部長陳時中昨解釋，高端疫苗對Delta變異株的保護力下降，對任何疫苗來說是一大挑戰，不是只有高端才有的問題。至於高端疫苗的製程問題，他表示高端疫苗是新疫苗，檢驗次數與批數還不夠多，因此每一批都要通過檢驗才能使用，絕對不會含糊。高端疫苗執行副總經理李思賢則說，高端與莫德納、BNT相同，對Delta、Beta等變異株的保護力，有下降的趨勢，並非只有高端有此狀況，「這問題有待人類一起解決」。