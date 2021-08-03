今天在大聯盟場上天使以1：4不敵遊騎兵，此戰日籍好手大谷翔平發揮不佳，4打數沒有任何安打，還吞下2次三振，目前打擊率是.272，距離上一次開轟隔了4場比賽，而今天天使團隊打擊也相當糟糕，總共才敲出3支安打拿下1分，這樣的表現要贏球真的太難。

天使此戰派出羅里格茲(Chris Rodriguez)登板先發，但他繳出糟糕的表現，總計投6局被敲4安打失4分，就算送出7次三振也沒有太大幫助，目前自責分率上升到3.86。遊騎兵在這場比賽先聲奪人，第2局就拿下分數，接著在第5、第7局再拿下3分，奠定勝基。

天使部份僅在第4局拿下分數，可說跟今天的洋基一樣慘烈，大谷翔平今天沒能擊出全壘打，而且連安打也沒有，今天他同樣擔任先發第二棒指定打擊，首局首打席擊出游擊平飛球遭接殺，第2打席遭到三振， 第3打席擊出二壘滾地球遭刺殺， 第4打席遭到三振。

連同這場比賽和昨天，他已連續8打數無安打，以他的身手來說算是陷入小低潮，不過他仍以37支全壘打傲視大聯盟群雄，所以隨時都有再次爆發的可能。而今天賽前傳來一個好消息，就是大谷翔平蟬聯單月MVP，成為日本第一人。

大谷翔平7月繳出超強實力，投打表現都非常不錯，整月出賽23場敲出9轟、19打點成績，打擊三圍是.282/.396/.671，而在投球部份，先發登板3場拿下2勝，合計20局僅失3分，有17次三振，防禦率是優秀的1.35。所以可見大谷翔平實力依舊，或許這幾天只是暫時熄火而已，相信他會繼續調整找回手感。