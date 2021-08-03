中菲行搶下國際印刷電路板 (PCB)大單，宣布完成總重200多噸超大尺寸貨物的高度客製化運輸專案，從德國斯圖加特到中國江蘇，克服超大尺寸貨物帶來的重重挑戰，並以最佳物流解決方案，配合最快速的固定航班貨機順利運送所託付的真空壓合設備，在全方位考量貨物安全性的前提下，也為客戶省下巨額包機費用。

疫情持續肆虐，固定航班的數量本就相當有限，而超大尺寸貨物，更是大多數的航空公司無法承攬的項目，物流供應商在面對客戶這樣的需求時，一般來說會試著以包機方式處理，但想當然耳，運輸費用也只能是居高不下。在這次的專案中，由於眾多品項貨物皆為長寬高至少一邊有3至9公尺的超大尺寸貨物。

中菲行表示，透過與航空公司的長期合作夥伴關係，自發貨商的倉庫中指導包裝廠商依據貨物工程圖以最適大小作業，到密切溝通安排最近班次貨機與監督各項目進艙效率，才得以善用每架機艙中空間最大的精華部位，以最經濟有效的貨機運輸方式，陸續完成4架從盧森堡國際機場到上海浦東國際機場的貨物運送。

中菲行指出，這次專案能成功的關鍵因素，更包括申請讓超大尺寸貨物於機場保稅倉庫卸載與優化起重機和卡車無縫接軌的運輸流程等，與中國當地夥伴的預先安排，以及針對貨物安全，有效減少各種尺寸重貨裝卸吊掛次數的規劃，才得以將運輸風險降到最低，依據客戶貨物需求高度客製化、也能即時回報貨況。