在山林間，除了注意自身安全外，還要防蚊蟲叮咬。一名男子表示，去深山後返家發現，一隻會吸血的蟲，從大腿褲管掉出來，沒想到該蟲掉到地上後，竟狂吐血，令他嚇了一跳「是不是我的血太髒」，貼文曝光後，有知情網友一眼認出是水蛭，並提醒務必要保持傷口乾淨。

該名男子前天（8月1日）於臉書社團《爆系知識家》指出，去深山裡遊玩返家，下車時發現有一隻會吸血的蟲，從大腿的褲管掉出來，由於從深山到家的車程大約30分鐘左右，令他擔憂地問「我已被吸了30分鐘以上，不知道這是什麼蟲，被咬後的傷口需要處理嗎？」

從男子分享的照片顯示，一隻約莫10公分長的蟲，身體呈現黑色，乍看之下猶如狗的排泄物般，男子說，該蟲從他褲襠掉至地面後，竟不斷地吐血，「不知道是不是我的血太髒？」

貼文曝光後，引發不少網友討論，「是水蛭」、「是水蛭！牠吸飽了就會在你的傷口上面分泌止血液體，牠吸太多血就會吐血」、「被吸沒有感覺嗎？」、「被吸了30分鐘都沒察覺？」

留言中也有不少內行人表示，該蟲子學名為「螞蝗」，被其咬傷後，傷口不容易癒合，過敏的話會紅腫，約5天會消腫，因此務必要保持傷口乾淨，並用點優碘消毒，紅腫發癢的話，可用冰塊在紅腫處冰敷，別碰到傷口。

另外也有人提醒，走在潮濕的草地、步道、路徑或下過雨後的潮溼山區時，要特別注意，若不慎被咬，千萬不要硬拔，可灑鹽或噴防蚊液，牠會鬆口、捲曲身體、掉落。