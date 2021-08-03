據《文匯報》報導，江蘇省衛健委今天（3日）通報，7月20日至今，南京市累計報告新冠肺炎本土確診病例已達220例。自今天（3日）起，南京疫情重災區江寧區的各類商場、批發市場暫停營業。

南京市報告，昨天（8月2日0-24時）新增本土確診病例5例，較此前數日大幅減少，但累計報告本土確診病例已經多達220例（其中輕型82例、普通型132例、重型6例）。

為保障人民群眾健康安全，堅決有效阻斷疫情傳播，南京市江寧區新冠肺炎疫情聯防聯控工作指揮部發布通告，進一步加強江寧區經營性商業場所疫情防控工作。通告要求，除重點民生保供企業（南京農副產品物流配送中心、江寧天印山農副產品物流配送中心、南京天環集團冷凍品市場、南京潤恆肉類交易市場）外，全區各類商場、批發市場自今天（3日）起暫停營業。

同時，江寧全區超市、農貿市場實行限流，最大客流量不超過正常客流量的50％；嚴格落實測體溫、驗蘇康碼、佩戴口罩、人與人之間距離1公尺間隔線等防控措施；嚴格實行員工健康監測、「兩點一線」上下班制度；嚴格做好經營場所消殺、通風等防控措施。

鑒於地鐵、公交等公共交通工具空間密閉、人員聚集、交叉感染風險較大，從8月3日起，南京決定暫停地鐵1號線、3號線在江寧區段的運行。同時，對周邊地區疫情風險較大的S8號線暫停方州—金牛湖區段運行。

在此之前，7月21日南京已暫停S1全線運行，實施S7、S9跳站運行，27日又全線暫停了S7、S9運行，並調整、暫停了200餘條公車線路，避開祿口機場等高風險地區。